Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на днях в эфире «Украина 24» заявил, что у каждого украинца в ДНК якобы есть «ген» коррупции

Политик отметил, что на всех уровнях есть лица, которые хотят иметь «какого-то кума, который за него хочет что-то порешать».

«К сожалению, это на каждом уровне можно наблюдать: начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД и до самого верха. Вот так оно работает. Коррупция в ДНК на Украине просто зашита», — заверил соратник Зеленского.

Украинский астролог объяснил, почему вокруг Зеленского процветает коррупция © пресс-служба президента Украины Александр Данилюк отреагировал на заявление политика в своем Facebook, раскритиковав его и заявив, что «рыба всегда гниет с головы». По его мнению, коррупция не заложена в ДНК ни одного человека, а воруют потому, что вместо борьбы с коррупцией власть ее возглавила.

Ранее член Европейской счетной палаты Юхан Партс сравнил распространение коррупции на Украине с эпидемией и отметил, что в Европейском союзе отсутствуют столь же коррумпированные государства. По его словам, Украина могла бы быть «очень богатой», однако «небольшая группа людей» смогла сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы и «взять в заложники всю страну».