Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ
Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ
© CC0, Pixabay
Он напомнил, что российский «Газпром» начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины.

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», — написал политик.

Также он выразил мнение, что украинских политиков теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».

Кива призвал наказать украинских политиков из-за ситуации с российским газом

В конце сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Депутат Верховной Рады Украины София Федына обвинила Россию в подсаживании Евросоюза на «газовый героин». По ее словам, в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, что сделает их еще более зависимыми от России.

 