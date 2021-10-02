Кива призвал наказать украинских политиков из-за ситуации с российским газом

Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к разрушению страны. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в своем Telegram

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», — написал политик.

Также он выразил мнение, что украинских политиков теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».

В конце сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Депутат Верховной Рады Украины София Федына обвинила Россию в подсаживании Евросоюза на «газовый героин». По ее словам, в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, что сделает их еще более зависимыми от России.