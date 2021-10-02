Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о побеге представителя оппозиции Светланы Тихановской из страны после выборов, передает 2 октября CNN

Тихановская не является политиком и никогда им не станет - Протасевич © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала», — заявил глава Белоруссии.

Ранее он, говоря о бывшей сопернице на выборах, высказался о ней словами «я не воюю с женщинами». По его словам, лидер оппозиции — это «человек, проживающий в конкретной стране и имеющий другую точку зрения».

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. В августе 2020-го он в очередной раз участвовал в выборах. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — 10%. В стране начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или покинули Белоруссию. Тихановская находится в Литве.