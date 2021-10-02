«Моя свобода, и что тысячу раз важнее — свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни», — написал Саакашвили.
По его словам, он знал, что его задержат в Грузии по «ложным приговорам».
«Ни одна страна в мире не признает эти ложные приговоры, кроме России, но я все-таки приехал. Призываю всех идти на выборы, чтобы добиться нашей общей победы», — заявил Саакашвили.
Он отметил, что от активности избирателей — сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка всего оппозиционного движения в Грузии.
Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины. Девушка задержанного Елизавета Ясько обратилась к МИД Украины и его главе Дмитрию Кулебе, президенту Владимиру Зеленскому и его офису, премьер-министру Денису Шмыгалю, посольству Украины в Грузии, а также к европейским мониторинговым миссиям и ООН с просьбой о помощи и призвала защитить гражданина страны.