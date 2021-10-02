Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия по существу является западным форпостом Союзного государства. По его словам, в случае агрессии Запада страна в течение месяца превратится в общую с Россией военную базу, передает 2 октября телеканал CNN

Лукашенко пообещал не сбегать после отставки © president.gov.by В сентябре Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам мероприятия президент РФ допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Позже Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Белоруссии комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.