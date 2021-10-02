«Не побоюсь это сказать: если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал. Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России… Поэтому разговоры, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», — сказал Лукашенко.
В сентябре Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам мероприятия президент РФ допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Позже Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Белоруссии комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.