Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 октября поблагодарила силовиков за проведение операции по задержанию экс-главы государства Михаила Саакашвили «высокопрофессионально и мирно», добавив, что не помилует бывшего президента, передает «Рустави 2»

Саакашвили задержан в Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказала Зурабишвили.

По словам президента, Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, несмотря на «предупреждения, которые поступали в последнее время».

Зурабишвили добавила, что действующему президенту неприятно наблюдать, как бывшего главу государства задерживают перед камерами, однако «этого требует закон, перед которым все равны».

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, по истечении срока полномочий он покинул страну. После ухода с должности против него завели несколько уголовных дел: о растрате бюджетных средств; злоупотреблении полномочиями при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и в деле об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году и об избиении парламентария Валерия Гелашвили в 2005-м. По последним двум делам Саакашвили заочно осужден на три года и шесть лет лишения свободы соответственно, заявили в прокуратуре. В ведомстве ранее говорили, что ему может грозить до 11 лет тюрьмы.

Помимо этого накануне в отношении политика завели еще одно дело — о незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Саакашвили лишился гражданства Грузии. Сейчас он является гражданином Украины, где занимает пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ. 28 сентября экс-президент заявил, что собирается приехать на родину, где не был восемь лет, перед выборами в органы местного самоуправления — они пройдут 2 октября. Утром 1 октября политик опубликовал видеообращение, в котором объявил, что уже находится в Грузии. Он призвал своих сторонников к маршу на Тбилиси после выборов, чтобы «защитить результаты голосования». Позже в тот же день грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан, он находится в тюрьме недалеко от Тбилиси.

Украина потребовала от Грузии объяснений в связи с задержанием политика, грузинского посла вызвали в украинский МИД.