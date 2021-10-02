Украинская певица Анна Седокова, состоящая в настоящее время в третьем браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, поделилась с подписчиками рассказом о семейных ссорах. Соответствующий пост она выложила в Instagram 1 октября

«Счастье любит громко. Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как мы ругаемся. Да, мы не постим, как он от меня уходит. Как я от него ухожу. Хотя, уже как почти год мы держимся, но недавно он ушел от меня в другую комнату спать. Потому что я идиот», — написала Седокова.

Солистка Go_A и Иво Бобул поругались из-за красных носков © Go_A/Инстаграм

«Я помню, как пьяная выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня, затащил в душ и включил воду. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил. О Боги, какая вермишель была в голове у этой девочки, которая уже родила троих детей», — рассказала артистка.

Поженились Тимма и Седокова осенью 2020 года. У него это второй брак, у нее — третий. У спортсмена в предыдущем союзе остался сын, а у певицы трое детей от разных мужчин.