Ранее президент Украины и глава минобороны подписали с гендиректором турецкой компании Bayraktar договор о создании в Киеве учебно-испытательного центра по обслуживанию дронов.
Очевидно, что другие страны хотят не бескорыстно помочь Украине, а укрепить свой авторитет на мировой арене, указал эксперт.
«На самом деле Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения. Турки дурят голову неким «патриотически» настроенным украинцам, которые рады тому, что на территории Украины будут собираться турецкие беспилотники и проводиться их обслуживание», — сказал Евсеев.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет претензии не только на Крым, но и на город Измаил, и на весь выход Украины к Черному морю
Кроме Турции, предъявить права на территории Украины могут Польша и Венгрия, они ждут, когда Украина ослабеет и лишится помощи США, добавил эксперт.
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