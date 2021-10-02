Украина сильно рискует, позволяя Турции создать совместный с ВСУ центр по созданию беспилотников. Об этом сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Ранее президент Украины и глава минобороны подписали с гендиректором турецкой компании Bayraktar договор о создании в Киеве учебно-испытательного центра по обслуживанию дронов.

Сергей Маркедонов: Россия четко заявила Турции, как нельзя себя вести с Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

«На самом деле Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения. Турки дурят голову неким «патриотически» настроенным украинцам, которые рады тому, что на территории Украины будут собираться турецкие беспилотники и проводиться их обслуживание», — сказал Евсеев.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет претензии не только на Крым, но и на город Измаил, и на весь выход Украины к Черному морю

Кроме Турции, предъявить права на территории Украины могут Польша и Венгрия, они ждут, когда Украина ослабеет и лишится помощи США, добавил эксперт.

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