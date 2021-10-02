Независимо от заявлений политиков, Германии необходим запуск «Северного потока - 2». Об этом сказала в интервью Украина.ру доцент Московского государственного университета Дагмар Миронова

«Только Северный поток-2 спасет». Юшков о фундаментальной причине роста цен на газ в Европе © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Германии нужна стабильная поставка газа. И ее сможет обеспечить «Северный поток — 2». А то, что периодически кто-то из игроков выступает против, то мы тоже должны учитывать, что популизм в политике еще никто не отменил», — отметила Миронова.

Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на получение разрешения на «Северный поток-2» от немецкого регулятора может уйти 4 месяца.

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