На парламентских выборах «Зеленые» показали отличный результат, и если они попадут в правительство, то начнут продавливать решения, нацеленные на защиту экологии, которые не будут экономически выгодными для Германии, сказала эксперт.
«Германии нужна стабильная поставка газа. И ее сможет обеспечить «Северный поток — 2». А то, что периодически кто-то из игроков выступает против, то мы тоже должны учитывать, что популизм в политике еще никто не отменил», — отметила Миронова.
Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на получение разрешения на «Северный поток-2» от немецкого регулятора может уйти 4 месяца.
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