США не будут вкладывать большие деньги в Украину, уверен общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Конечно, США не будут вкладывать большие деньги в Украину. Это ясно всем. Но выделять небольшие средства для имитации войны с Россией и поддержания напряженности в регионе они будут. Для США это ненакладно», — отметил Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский

«Вернее, они могут ее бросить. Но все будет зависеть не от ситуации на Украине, а от положения дел в соперничестве с Китаем, с Россией и от того, как пойдут дела в Европе», — заключил блогер.

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