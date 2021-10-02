Солистка Go_A и Иво Бобул поругались из-за красных носков

Солистка украинской группы Go_A 30 сентября в эфире «Люкс ФМ» рассказала ведущему Славе Демину из-за чего у нее случился конфликт с певцом Иво Бобулом и чем он в итоге закончился

Украинский повар-русофоб накормил американцев крокодилом с соусом из пчел © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Согласитесь, наша молодежь не пойдет, извините меня, уважаемые артисты, за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим», — сказала Павленко.

С этим ее высказыванием не согласилась другая знаменитость страны — певец Иво Бобул. По словам исполнительницы, он решил продолжить разговор с ней уже за кулисами и на повышенных тонах.

«Он на меня "напал" тогда в коридоре… сказал, что я вообще принцесса, и что я обидела всех артистов. И что у меня звездная болезнь, я — принцесса, и мне надо спуститься на землю… Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация», — рассказала солистка.

В конце этого высказывания она пошутила, что является совершенно неконфликтным человеком, и с ней может общаться кто угодно, если это не Иво Бобул.

Кстати, самый известный любитель красных носков, упомянутых Павленко, на всем постсоветском пространстве является российский журналист Владимир Познер.