Солистка Go_A и Иво Бобул поругались из-за красных носков

Во время одного из выпусков шоу «Поют все», где Павленко была одной из судей, она высказала мысль, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, которые по настоящему могли бы увлечь молодежь.
«Согласитесь, наша молодежь не пойдет, извините меня, уважаемые артисты, за стразами, за тем, что было десять лет назад, она пойдет за красными носками, за настоящим», — сказала Павленко.
С этим ее высказыванием не согласилась другая знаменитость страны — певец Иво Бобул. По словам исполнительницы, он решил продолжить разговор с ней уже за кулисами и на повышенных тонах.
«Он на меня "напал" тогда в коридоре… сказал, что я вообще принцесса, и что я обидела всех артистов. И что у меня звездная болезнь, я — принцесса, и мне надо спуститься на землю… Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация», — рассказала солистка.
В конце этого высказывания она пошутила, что является совершенно неконфликтным человеком, и с ней может общаться кто угодно, если это не Иво Бобул.
Кстати, самый известный любитель красных носков, упомянутых Павленко, на всем постсоветском пространстве является российский журналист Владимир Познер.