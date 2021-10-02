Общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью Украина.ру объяснил, чем для США Украина отличается от Афганистана

По его словам, США пробыли в Афганистане длительный период, там накопилось множество проблем, и те огромные деньги, которые выделяли шШаты, «провалились в черную дыру».

«На Украину такой золотой дождь не льется. Украина даже в каком-то смысле выступала донором. На Украине интересно получить доступ к плодородным землям для выращивания злаков. Это только картошку можно выращивать вертикальным способом, а пшеницу пока невозможно. Украина в этом плане идеально подходит в плане контроля за продуктовым рынком», — сказал Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский

«Например, после поездки Зеленского в США было соглашение о спасении атомной компании "Вестингауз", которая займется модернизацией и строительством новых блоков. Но по информации из источников ОП, есть и закрытая часть договора, по которой урановые рудники поступят в распоряжение "Вестингауза". США не имеют нормального доступа к урану. Все это закупается в том числе в РФ, которая является одним из основных поставщиков радиоактивного топлива», — объяснил он.

Мединский также добавил, что на Украине есть еще ряд активов, которые необходимо уничтожить, чтобы раз и навсегда похоронить любую конкуренцию: ракетостроение, авиастроение, танкостроение.

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