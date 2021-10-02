Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов — Цагери и Цхалтубо. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства ГЭС. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством и ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях и в нем не до конца просчитано влияние проекта на окружающую среду. В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.
«Мне кажется, что люди, которые протестовали против этой ГЭС, не до конца понимали важности и надобности проекта. Она могла обеспечить нашу энергетическую безопасность на многие годы. Это очень печальный факт, и он еще раз доказывает, что гражданское общество не всегда понимает, с чем имеет дело», — сетует эксперт.
Если сравнивать отношение к Турции в Армении и в Грузии, то в Армении участие турецкого капитала называют словом «батумизация» и рассматривают как экономическую экспансию, оккупацию Грузии, Грузия же Турцию воспринимает как стратегического партнера, члена НАТО, поэтому любые такие поползновения, обвинения Турции считаются фобией и не очень поощряются, отметил Сихарулидзе.
Что же касается строительства глубоководного порта Анаклия, то обсуждать этот вопрос будут только после местных выборов, так как порт требует многомиллионных, миллиардных вложений, уточнил политолог.
Были разговоры о том, что китайская компания могла бы вложиться, однако Майк Помпео, тогдашний госсекретарь США, дал очень четкий сигнал грузинской власти, что США не хотят видеть китайские или российские деньги в порту Анаклия, а поскольку других компаний-претендентов пока нет, вопрос застопорился, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.