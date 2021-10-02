Срыв строительства Намахванской ГЭС в Грузии был большой ошибкой. Люди протестовали против вещей, которых они не понимали. Они не до конца понимали важности и надобности проекта. Об этом рассказал основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе (Тбилиси) в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

«Мне кажется, что люди, которые протестовали против этой ГЭС, не до конца понимали важности и надобности проекта. Она могла обеспечить нашу энергетическую безопасность на многие годы. Это очень печальный факт, и он еще раз доказывает, что гражданское общество не всегда понимает, с чем имеет дело», — сетует эксперт.

Если сравнивать отношение к Турции в Армении и в Грузии, то в Армении участие турецкого капитала называют словом «батумизация» и рассматривают как экономическую экспансию, оккупацию Грузии, Грузия же Турцию воспринимает как стратегического партнера, члена НАТО, поэтому любые такие поползновения, обвинения Турции считаются фобией и не очень поощряются, отметил Сихарулидзе.

Что же касается строительства глубоководного порта Анаклия, то обсуждать этот вопрос будут только после местных выборов, так как порт требует многомиллионных, миллиардных вложений, уточнил политолог.

Были разговоры о том, что китайская компания могла бы вложиться, однако Майк Помпео, тогдашний госсекретарь США, дал очень четкий сигнал грузинской власти, что США не хотят видеть китайские или российские деньги в порту Анаклия, а поскольку других компаний-претендентов пока нет, вопрос застопорился, заключил собеседник издания.

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