Украина готова проводить пиар-акцию, но в реальный конфликт с Россией она ввязываться не готова, уверен общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Украина готова проводить пиар-акцию, но реально конфликтовать с Россией она не готова. Именно поэтому вместо того, чтобы довести до конца ситуацию с захватом «вагнеровцев», Украина все «слила» Батьке и ситуацию чужими руками замяли. Руководство Украины и Зеленский не хотели в это ввязываться, потому что, если бы действительно произошел захват десятка российских граждан, Украине бы мало не показалось», — сказал Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский Владимир Зеленский по своей инициативе на какие-то серьезные поступки идти не готов.

«А устраивать пиар-акцию в расчете понравиться американцам и своим внутренним «патриотам» он может. Это же политика, и серьезно относиться к этому человеку не приходится», — заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Позже стало известно, что Служба безопасности Украины организовала спецоперацию по захвату группы граждан России, однако она сорвалась после того, как Минск отказался выдавать Киеву задержанных в Белоруссии по «наводке» украинских властей россиян. В СБУ отрицали причастность к операции.