Киев сам по себе не может создать проблемы для России – он может только выступать инструментом в чьей-то игре, уверен общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать» серьезные проблемы» для России.

«Киев сам по себе не может создать проблемы. Киев может выступить инструментом в чьей-то игре, но он и так этим инструментом выступает. Если Вашингтон действительно захочет создать проблемы Москве, он для этого использует Украину», — сказал Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский

«Что они, «трубу» перекроют? Если они это сделают, то Европа окончательно поймет, что строительство «Северных потоков» было насущной необходимостью, а не блажью. Развязать очередную острую фазу боев в Донбассе? Так даже закупка ВСУ этих 24 «байрактаров» все равно серьезно ситуацию не изменит. Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?», — сказал эксперт.

Он отметил, что те, кто находится на передовой, не хотят становиться «могильщиками» самим себе, поэтому в наступление с большим энтузиазмом никто не пойдет. В политическом плане Украина тоже сейчас ничего сделать России не может.

«Все эти заявления — исключительный пиар, ничего более», — заключил блогер.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.