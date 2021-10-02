Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать» серьезные проблемы» для России.

«Киев сам по себе не может создать проблемы. Киев может выступить инструментом в чьей-то игре, но он и так этим инструментом выступает. Если Вашингтон действительно захочет создать проблемы Москве, он для этого использует Украину», — сказал Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем
Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем
© скриншот видео Александр Мединский
По его мнению, самостоятельно Украина ничего сделать не сможет.

«Что они, «трубу» перекроют? Если они это сделают, то Европа окончательно поймет, что строительство «Северных потоков» было насущной необходимостью, а не блажью. Развязать очередную острую фазу боев в Донбассе? Так даже закупка ВСУ этих 24 «байрактаров» все равно серьезно ситуацию не изменит. Возможно, тактически они куда-то и углубятся. А дальше что? Очередные котлы?», — сказал эксперт.

Он отметил, что те, кто находится на передовой, не хотят становиться «могильщиками» самим себе, поэтому в наступление с большим энтузиазмом никто не пойдет. В политическом плане Украина тоже сейчас ничего сделать России не может.

«Все эти заявления — исключительный пиар, ничего более», — заключил блогер.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.