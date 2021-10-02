У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет никаких оснований для встречи, считает общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, Зеленский компетентен исключительно в пиар-технологиях.

«Естественно, что все это дело устраивается в расчете не на реальные процессы, а на его задумки во внешней и во внутренней политике. Я уже сбился со счета, сколько раз они выступали с подобными заявлениями, а потом жаловались, что «невозможно говорить с Россией»», — сказал Мединский.

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский

«Единственное, что надо было согласовать, давно уже согласовали. Я имею в виду транзит газа через Украину на ближайшие четыре года. Этот вопрос решен, и решать больше нечего. Учитывая ту позицию, на которой сейчас находится Киев, я не вижу оснований для общения», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский будет «общаться с Путиным с наступательных позиций», и эта встреча доставит Путину «много дискомфорта».