Итоги Второй Карабахской войны очень неопределенны, и в них можно увидеть как фактор усиления России, так и фактор ее ослабления. Об этом в интервью Украина.ру сказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов

Он указал, что хотя Турция и поддержала в конфликте Азербайджан, нельзя говорить, что итоги войны значительно усилили ее политический вес.

Дмитрий Абзалов: России нужно быть готовой, что ситуация в Армении и Карабахе серьезно изменится © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Тот, кто ищет фактор ее ослабления, скажет, что стратегический союзник России Армении проиграла там с треском. Это определенным образом нарушает реноме России. Другой человек скажет, что раньше там не было российских военных, а теперь там российская миротворческая миссия, а не российско-турецкая», — отметил Маркедонов.

В целом ситуация после войны в Нагорном Карабахе стала менее комфортной для России, однако по ее итогам она является страной, к которой апеллируют и Ереван, и Баку, добавил эксперт.

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