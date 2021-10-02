Он указал, что хотя Турция и поддержала в конфликте Азербайджан, нельзя говорить, что итоги войны значительно усилили ее политический вес.
Что касается России, на ее позицию война в Карабахе повлияла неоднозначно, сказал эксперт.
«Тот, кто ищет фактор ее ослабления, скажет, что стратегический союзник России Армении проиграла там с треском. Это определенным образом нарушает реноме России. Другой человек скажет, что раньше там не было российских военных, а теперь там российская миротворческая миссия, а не российско-турецкая», — отметил Маркедонов.
В целом ситуация после войны в Нагорном Карабахе стала менее комфортной для России, однако по ее итогам она является страной, к которой апеллируют и Ереван, и Баку, добавил эксперт.
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