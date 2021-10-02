Украинский астролог Влад Росс рассказал, какие из знаков зодиака смогут в ближайшее время сделать рывок в карьере, а кому лучше повременить с серьезными решениями и переменами. Об этом 1 октября написал УНИАН

Названы регионы Украины с самым дорогим и дешевым мясом © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк Водолей. Люди этого знака смогут покорить ранее неприступные профессиональные вершины на старой работе или добиться серьезного успеха в новых проектах.

Ждет удача и Скорпионов, но, в отличие от Водолеев, стать лучше в уже знакомых и давно понятных видах деятельности не получится. Путь к успеху у этого знака в октябре-ноябре лежит исключительно новой дорогой.

Главным аутсайдером ближайших недель станут Рыбы, их, по мнению астролога, ждет провал в карьере. Росс посоветовал представителям этого знака ничем не рисковать и внимательно относиться к деньгам.

Неутешительный прогноз специалист по звездам дал и Тельцам, предстоящие два месяца им лучше не начинать новых проектов и не вкладывать никуда деньги, так как для них наступает крайне опасный финансовый период.