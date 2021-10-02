Военный альянс США, Британии и Австралии не просто «нарушает», а взрывает геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все прежние договоренности и планы государств региона придется серьезно корректировать или отменять. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Неизбежна форсированная милитаризация Австралии, которая становится форпостом для давления на Китай и КНДР, центром формирования новой сферы влияния под эгидой Соединенных Штатов Америки, отметил эксперт.

«В эту сферу влияния Вашингтон и его союзники попытаются втянуть Малайзию, Филиппины, Индию, Новую Зеландию, Вьетнам. Япония и Южная Корея как страны постоянного военного присутствия Соединенных Штатов Америки, связанные с Вашингтоном оборонными договорами, естественно, будут примыкать к блоку», — полагает Станкевич.

Создание у Австралии флотилии атомных подлодок, несущих баллистические и крылатые ракеты, конечно, провоцирует региональную гонку вооружений, добавил он.

Администрация Джо Байдена попыталась осуществить фундаментальный маневр: уйти от чрезмерного присутствия и обязательств на Ближнем Востоке, «повесить» ответственность за Европу на тандем Берлин-Париж, создать новый центр силы в виде военного альянса AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе, но многое «пошло не так», считает политолог.

Выход из Афганистана обернулся политической, гуманитарной и имиджевой катастрофой с долгими последствиями. А создание первого блока за пределами НАТО пока что обернулось скандалом, заключил собеседник издания.

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