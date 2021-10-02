Братья Шефиры — это коммерческая сторона нынешней правящей группировки на Украине. Они причастны к финансовым потокам от энергетики. К тому же сейчас идет передел на рынке ТЭК, на рынке поставок газа на крупные промышленные предприятия. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Братья Шефиры — это коммерческая сторона нынешней правящей группировки на Украине © скриншот Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Эксперт отметил, что есть две основных версии относительно этого покушения: по одной из них действовали представители бизнеса, у которых отобрали активы путем введения санкций СНБО, а по второй — серьезный конфликт в самой правящей команде, в частности, между Ермаком и Шефиром.

«Давайте учитывать и то, что сейчас идет конфликт вокруг одного из банков, который входит в топ-10 по активам, и конфликт вокруг Проминвестбанка, потому что люди Коломойского рвутся купить его через подставных лиц. Они, в принципе, купили и отыграли. То есть это просто часть коммерческих конфликтов, которые не видны сейчас широким массам, но к которым причастны в той или иной мере люди из окружения президента», — рассуждает Слободчук.

В этой ситуации ясно только одно, что убивать никто не собирался, видимо, нападавшие решили таким образом «передать привет» или напугать, считает политолог.

Если же это покушение не было постановкой, то это означает, что правящая команда действует в рамках неправовых методов, тогда и бороться с ними надо бандитскими, неправовыми методами, заключил собеседник издания.

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