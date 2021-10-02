Большинство украинцев не является антисемитами и никакой государственной политики антисемитизма на Украине нет. Есть некоторые политические деятели и отдельные граждане, которые позволяют себе подобные высказывания. Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Долинский: теперь антисемиты Украины сто раз подумают, прежде чем что-то сказать или сделать © Journalist Today Порошенко уже осудили этот закон, сказав, что он будет использоваться «российской пропагандой» для создания фейков о «якобы угрозе антисемитизма на Украине».

Именно слабость правоохранительной системы и законов позволяет им это делать, и евреи Украины надеется, что с принятием такого закона эти люди три раза подумают, прежде чем что-то подобное сказать или сделать, подчеркнул эксперт.

«Мы можем только поприветствовать этот закон. Это практическое воплощение готовности и решительности в борьбе с проявлениями антисемитизма. Принятие такого закона ставит Украину в лидирующее положение в Европе. Будет ли этот закон соблюдаться — время покажет. Тем не менее мы с оптимизмом на это смотрим», — подчеркнул Долинский.

Что касается критики закона, то неудивительно, что ее высказывает бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который стоял за героизацией участников Холокоста, это лишний раз показывает его истинное лицо, уточнил общественный деятель.

Собеседник издания добавил, что большинство евреев Украины, России, Белоруссии и других бывших советских республик уже уехали в Израиль за эти 30 лет, а та община, которая осталась — это основной костяк, который, скорее всего, сохранится.

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