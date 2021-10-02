Ранее Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране, решение поддержали 283 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Проявлениями антисемитизма, согласно закону, являются: призыв, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями. У Порошенко уже осудили этот закон, сказав, что он будет использоваться «российской пропагандой» для создания фейков о «якобы угрозе антисемитизма на Украине».
Именно слабость правоохранительной системы и законов позволяет им это делать, и евреи Украины надеется, что с принятием такого закона эти люди три раза подумают, прежде чем что-то подобное сказать или сделать, подчеркнул эксперт.
«Мы можем только поприветствовать этот закон. Это практическое воплощение готовности и решительности в борьбе с проявлениями антисемитизма. Принятие такого закона ставит Украину в лидирующее положение в Европе. Будет ли этот закон соблюдаться — время покажет. Тем не менее мы с оптимизмом на это смотрим», — подчеркнул Долинский.
Что касается критики закона, то неудивительно, что ее высказывает бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который стоял за героизацией участников Холокоста, это лишний раз показывает его истинное лицо, уточнил общественный деятель.
Собеседник издания добавил, что большинство евреев Украины, России, Белоруссии и других бывших советских республик уже уехали в Израиль за эти 30 лет, а та община, которая осталась — это основной костяк, который, скорее всего, сохранится.
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