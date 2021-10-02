Борьба с газопроводом «Северный поток — 2» ударила по главным противникам проекта, а их надежды на выборы в Германии не оправдались. Об этом на днях заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский на YouTube-канале «Перший козацький»

«Северный поток — 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Ангелы Меркель. Преемственность политики характерна для Германии, и никто в этой стране не будет пересматривать нынешний курс кардинально.

«Зеленые» — главные противники «Северного потока — 2» — не получат реальной власти.

«Немецкие политики продолжат идти в фарватере, в котором идут сегодня. "Зеленые" — это "полезные идиоты", которые всегда присутствовали в политике ФРГ. Где-то это играло на руку, где-то их использовали втемную. Если они войдут в новое правительство, это будет та же история: они будут выполнять функцию "праздника демократии"», — объяснил Землянский.

Эксперт напомнил, что новый газопровод может быть запущен на полную мощность под предлогом технических испытаний, срок которых не регламентирован. До этого времени немецкие компании продолжат получать выгоду от борьбы с проектом, а главными пострадавшими от нее стали ведущие противники СП-2, особенно Украина и Великобритания.

«Сама борьба с "Северным потоком — 2" приносит весьма неплохие дивиденды всем участникам, кроме Украины. <…> Немецкие энергетические компании прекрасно себя чувствуют в новой ценовой конъюнктуре, потому что они защищены длинными контрактами с "Газпромом", привязанными к нефти. Это значит, что спотовая "пляска Витта" с ценой, доходящей до 1 тыс. долларов за тысячу кубов, их не касается. Немцы на этом прекрасно зарабатывают, потому что потянулись вверх цены на электроэнергию. Они покупают дешевый газ и продают европейским потребителям на экспорт. Как компания Uniper, владеющая сетями во Франции и Великобритании. У нее газ по 230 долларов за тысячу кубометров, а цены на электроэнергию взлетели вдвое-втрое. В Британии вообще страшно сказать, 300 фунтов за мегаватт-час», — сказал Землянский.

«Газпром» также получает выгоду от ситуации с «Северным потоком — 2». Эксперты по энергетике выяснили, что подорожание газа в долгосрочных контрактах с европейскими компаниями позволяет «Газпрому» окупить инвестиции в новый газопровод менее чем за три года. Только в 2021 году компания получит дополнительные 2 млрд долларов от коррекции контрактной стоимости газа.