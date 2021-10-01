Премьер Грузии не уточнил, где и при каких обстоятельствах был задержан Михаил Саакашвили.
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — сообщил Гарибашвили.
Ранее Саакашвили снял видеообращение к подписчикам, в котором заявил, что находится в Батуми, и призвал сторонников после парламентских выборов собираться на площади Свободы в Тбилиси.
Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
На Украине в офисе грузинского политика заявили, что сообщения о задержании Саакашвили считают провокацией.