Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии. Об этом 1 октября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили.

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — сообщил Гарибашвили.

Ранее Саакашвили снял видеообращение к подписчикам, в котором заявил, что находится в Батуми, и призвал сторонников после парламентских выборов собираться на площади Свободы в Тбилиси.

Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

На Украине в офисе грузинского политика заявили, что сообщения о задержании Саакашвили считают провокацией.