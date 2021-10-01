Обстрелы происходят по всей линии фронта, будь то прифронтовые районы Донецка либо же Горловка или села на юге ДНР/ЛНР. Приезжая в каждый район, ты видишь одно и то же: разрушенные здания и отсутствие оконных стекол. Об этом рассказал бывший активист Русской весны и ополченец Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: кто он © newskif.su Валерий Залужный провел закрытую встречу с блогерами, в ходе которой сообщил, что украинская армия на Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Некоторые эксперты интерпретировали это заявление как подготовку Украины к полномасштабным провокациям, в которую будет втянута Россия.

Степень разрушений, конечно же, варьируется в зависимости от удаленности от линии фронта, но при этом человеческая боль не зависит от того, как далеко находится линия фронта, ибо человек теряет то, над чем трудился все жизнь, улучшая свою квартиру, рассуждает эксперт.

«Людей, живущих в обстреливаемых районах, интересуют в большей степени житейские проблемы. Как поставить окна, перекрыть крышу или собрать урожай. Война за прошедшее время становится уже фоном и обыденностью. Люди привыкают к ней, как к досадной повседневности. Они знают, что в случае обстрела надо спуститься в подвал, там, где есть указатель «мины», ходить нельзя и домашнюю скотину пасти там нельзя. Люди живут своей жизнью, проклинают «укропа», нарушившего их размеренный образ, и думают о простых житейских проблемах», — пояснил Матюшин.

Обстрелы ВСУ могут быть связаны только с одним, с ненавистью украинских националистов ко всему русскому и непокорности вольнолюбивого русского Донбасса, заключил собеседник издания.

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