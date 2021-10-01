Рекордный кроссворд состоит из 1153 символов, 203 слов, имеет площадь 8 квадратных метров.
Об идее кроссворда рассказала в Facebook представитель школы Лана Ветрова.
«Вопросы кроссворда учащиеся накануне составляли командно и писали их маркерами на листах ватмана, который был прикреплен в холле школы. Название кроссворда спрятано в загаданные слова и изображено на кубиках оранжевого цвета. Основные слова кроссворда: образование, добродетель, экологичность, волонтерство, коммуникация, учитель, ученик, дислексия», — пояснила она.
Среди слов, связанных с образованием, затесались «лев» и «паук».
В школе учатся в том числе дети с дислексией — неспособностью читать и писать, они принимали участие в составлении вопросов.
Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
Ранее в Одесской области установили другой примечательный рекорд: на колбасном фестивале выложили из кусочков колбасы карту Украины.