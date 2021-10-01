В Киеве ученики школы №5 Печерского района установили рекорд Украины, создав самый объемный кроссворд на украинском языке, посвященный ценности образования. Рекорд был приурочен к Дню учителя, передает 1 октября «24 канал»

Гордость Украины: под Одессой выложили карту страны из колбасы и установили рекорд © кадр из видео Украина.ру

Об идее кроссворда рассказала в Facebook представитель школы Лана Ветрова.

«Вопросы кроссворда учащиеся накануне составляли командно и писали их маркерами на листах ватмана, который был прикреплен в холле школы. Название кроссворда спрятано в загаданные слова и изображено на кубиках оранжевого цвета. Основные слова кроссворда: образование, добродетель, экологичность, волонтерство, коммуникация, учитель, ученик, дислексия», — пояснила она.

Среди слов, связанных с образованием, затесались «лев» и «паук».

В школе учатся в том числе дети с дислексией — неспособностью читать и писать, они принимали участие в составлении вопросов.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Ранее в Одесской области установили другой примечательный рекорд: на колбасном фестивале выложили из кусочков колбасы карту Украины.