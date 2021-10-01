На Украине после госпереворота 2014 года началась так называемая декоммунизация, в рамках которой многие населенные пункты страны были переименованы. «Жертвами» такого подхода зачастую становятся не только города, получившие свое название при советской власти, но и более ранние переименования, не имеющие общего с коммунистическим прошлым Украины.
Так, Владимир-Волынский получил вторую составляющую своего названия в 1795 году, когда он вошел в состав Российской империи после очередного раздела Польши. Такое решение было принято, чтобы отличать этот город от Владимира (он же Владимир-на-Клязьме или же Владимир-Залесский) — центра одноименной области в современной РФ.
«Деколонизация продолжается!», — прокомментировал Вятрович решение городского совета, добавив, что депутаты избавились от «прицепки выдуманной россиянами».
Кроме названий городов, украинские националисты лоббируют переименования улиц, зачастую присваивая им имена коллаборантов и националистов. Недавно в Хмельницком улице героя Великой Отечественной войны Александра Матросова присвоили имя Дмитрия Донцова — теоретика украинского национализма, антисемита и расиста.