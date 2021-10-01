Городской совет города Владимира-Волынского голосами большинства депутатов поддержал проект переименования города. Теперь он будет называться просто Владимир. Видео с заседания горсовета опубликовал 1 октября в своем Facebook депутат Верховной Рады, бывший глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович

«Гачимучи» по-запорожски как символ украинской имитации смыслов © commons.wikimedia.org, Віктор Бабенко

Так, Владимир-Волынский получил вторую составляющую своего названия в 1795 году, когда он вошел в состав Российской империи после очередного раздела Польши. Такое решение было принято, чтобы отличать этот город от Владимира (он же Владимир-на-Клязьме или же Владимир-Залесский) — центра одноименной области в современной РФ.

«Деколонизация продолжается!», — прокомментировал Вятрович решение городского совета, добавив, что депутаты избавились от «прицепки выдуманной россиянами».

Кроме названий городов, украинские националисты лоббируют переименования улиц, зачастую присваивая им имена коллаборантов и националистов. Недавно в Хмельницком улице героя Великой Отечественной войны Александра Матросова присвоили имя Дмитрия Донцова — теоретика украинского национализма, антисемита и расиста.