На днях российский юморист Максим Галкин разместил в Instagram фото в кругу друзей семьи, поклонники певца Валерия Леонтьева не сразу узнали своего кумира

Диван и незакрывающиеся веки: стало известно, куда исчезал Леонтьев © Открытые источники , Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и двойняшки Лиза и Гарри сфотографировались вместе с друзьями из сферы шоу-бизнеса.

«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству «Голос 60+» в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма [Вайкуле], Олег Газманов с [женой] Мариной. Очень весело посидели!» — написал Галкин.

«Суперкомпашка», «Какие вы классные и как хорошо, что показываете, что в шоу-бизнесе тоже можно дружить искренне много лет», «Всем здоровья», — откликнулись интернет-пользователи.

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При этом некоторые комментаторы обратил внимание на изменения во внешности 72-летнего Валерия Леонтьева.

«Узнала по зубам», «Молод, как Сталлоне», «Майкл Джексон по-русски», «Он же болел, сейчас всё хорошо», «Леонтьев огонь», — написали фанаты певца.

Ранее Леонтьев пояснил, что долгое время не появлялся на публике, потому что на карантине позволил себе отдохнуть от работы и внимания фанатов. СМИ же сообщили, что артист перенес операцию на колене и, возможно, делал операцию на глаза, которая прошла не совсем удачно.

Леонтьев начал свой творческий путь в Коми, а уже став всесоюзной звездой, больше 10 лет проработал в Луганской филармонии. В 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР. Лишь спустя 9 лет он получил звание народного артиста России.