Партия «Европейская справедливость» сорвала договоренности депутатов оппозиционных фракций Верховной Рады уйти в неоплачиваемый отпуск в знак протеста против действий «Слуги народа». Об этом сообщил в Facebook журналист Владимир Кацман 1 октября

Рабинович заявил, что «слуги народа» убивают Украину © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Вадим Рабинович сообщил, что депутаты оппозиционных партий обсуждают возможность уйти из парламента, чтобы не быть «соучастниками преступлений, которые совершает нынешняя власть». В частности, они высказали недовольство законом об олигархах.

О выходе из парламента они предварительно договорились на совещании у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

«Поводом стала позиция "Европейской солидарности" и ее лидера Петра Порошенко, который отказался поддержать инициативу выхода оппозиционеров из парламента. По пока еще неподтвержденным данным, возможно, такое решение лидер "ЕС" Порошенко принял после визита на Банковую или же телефонных консультаций по этому поводу с ОП», — написал Кацман.

По его словам, к выходу из Рады склонялись фракции ОПЗЖ, «Батькивщины» и частично «Голоса», а решение «Евросолидарности» было обусловлено возвращением в Киев самого Петра Порошенко.