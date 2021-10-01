«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец», — рассказали в эфире грузинского телеканала.
В Трускавце 1-3 октября проводится съезд правящей партии Украины «Слуга народа». Саакашвили занимает пост главы Национального комитета реформ Украины.
Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также заявил, что видео Саакашвили записывает не в Грузии.
Утром 1 октября Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. Он призвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.
Экс-президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск. Он является фигурантом ряда уголовных дел.