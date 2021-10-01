Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Трускавце Львовской области Украины, хотя утверждает, что вернулся в Грузию. Об этом 1 октября сообщил грузинский телеканал «Имеди»

«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец», — рассказали в эфире грузинского телеканала.

В Трускавце 1-3 октября проводится съезд правящей партии Украины «Слуга народа». Саакашвили занимает пост главы Национального комитета реформ Украины.

Назван способ, которым Саакашвили мог тайно проникнуть в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ираклий Кобахидзе также заявил, что видео Саакашвили записывает не в Грузии.

Утром 1 октября Михаил Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. Он призвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

Экс-президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск. Он является фигурантом ряда уголовных дел.