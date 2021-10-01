В Кремле не видят никакого риска дестабилизации обстановки в Грузии в связи с приездом туда экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 1 октября

«Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос… Пока мы не видим никакого риска [дестабилизации обстановки]», — сказал Песков.

Чемодан без тормозов. Зачем Саакашвили рвется под арест в Тбилиси © AP, Shakh Aivazov

Также Саакашвили позвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

Бывший президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск, так как является фигурантом ряда уголовных дел.