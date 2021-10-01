«Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос… Пока мы не видим никакого риска [дестабилизации обстановки]», — сказал Песков.
Ранее Саакашвили опубликовал в Facebook скриншот билетов на самолет в Грузию на 2 октября. Утром 1 октября он снял видеоролик, в котором заявил, что уже находится в Батуми.
Также Саакашвили позвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.
Бывший президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск, так как является фигурантом ряда уголовных дел.