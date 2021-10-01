Никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока — 2» на фоне смены власти в Германии нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА новости 1 октября

«Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока — 2» в действие.

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Главный кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц заявил, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, когда будут приняты связанные с ней гарантии. В частности, к ним относится то, что Украина должна остаться страной-транзитером.