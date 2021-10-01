«Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока — 2» в действие.
Выборы в бундестаг состоялись 26 сентября. В настоящее время партии ведут переговоры о формировании коалиции. Крупнейшая фракция, по предварительным данным будет у победивших социал-демократов.
Главный кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц заявил, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, когда будут приняты связанные с ней гарантии. В частности, к ним относится то, что Украина должна остаться страной-транзитером.