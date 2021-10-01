Солистка украинской группы Go_A ответила на вопрос о своей ориентации в интервью Славе Демину для «Люкс ФМ». Программа появилась на YouTube 30 сентября

Павленко заявила, что сама с такими слухами не сталкивалась, однако женщины пытались с ней знакомиться регулярно.

«Ко мне часто проявляют интерес женщины. Это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда. До каких-то разговоров доходило. Я не знаю, как на это реагировать. Нейтрально», — сказала артистка.

Певица заявила, что сама влюбляется исключительно в представителей противоположного пола, однако ни разу не испытывала по-настоящему глубоких чувств.

«Когда у меня возникают трудности, мне нужна поддержка, именно в эти моменты ты можешь понять, что за человек с тобой рядом. Даже если ты сильно влюблен и видишь, что человек вообще не отстреливает, кто ты, и он тебя знает на уровне фактов, но совсем не подозревает, что ты чувствуешь, мне это не подходит», — заявила Павленко.

Группа GO_A во главе с Павленко заняла на «Евровидении-2021» 5-е место. Конкурс проходил в Роттердаме с 18 по 22 мая.