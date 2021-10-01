Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед преподавателями по случаю наступающего Дня работника образования, признался, что в школе был «бешеным» и «неадекватным». Трансляцию выступления главы государства 1 октября вел Офис президента в Facebook

День работников образования на Украине отмечается 3 октября.

«Во многих школах есть традиция, что в этот день часть уроков проводят ученики старших классов… Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто — тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда ученики преподают ученикам, они понимают, как это сложно и начинают ценить труд учителей. Супруга Зеленского запретила бабушек и дедушек © Елена Зеленская/Инстаграм

Зеленский также упомянул, что раньше обижался на своего отца-преподавателя за то, что он якобы уделял слишком много внимания своим ученикам.

«Я думаю, сейчас все дети учителей меня поймут. Сначала я честно обижался и не понимал, почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми. Почему они забирают у меня, я же сын, время (отца — ред.), почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», — сказал президент.

Он также признался, что в этот день всегда поздравляет отца по телефону, правда, не с днем работника образования, а с днем учителя — как многие, в том числе и он, привыкли.

Отец Зеленского, Александр Зеленский — математик программист, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики.