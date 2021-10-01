Украинский кулинар Евгений Клопотенко устроил в США званый ужин, чтобы продемонстрировать американцам все прелести своей национальной кухни. Помог ему в этом шеф-повар ресторана украинской кухни «Радуга» в Нью-Йорке Дмитрий Марценюк, который и выложил в Facebook фото и видео с мероприятия

Ужин прошел в украинском монастыре Святого Иосафата на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, посетили его, по словам Клопотенко, 120 человек. И хотя угощения были рассчитаны на американских гостей, преобладали среди пришедших представители украинской общины.

«Надеюсь, вы готовы наслаждаться высоким искусством пищи. Надо забыть все, что вы знали раньше. И о еде, и об искусстве, и о культуре», — такой фразой поприветствовал собравшихся кулинар.

Названы регионы Украины с самым дорогим и дешевым мясом © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Одним из гостей мероприятия был француз Жером Штраус, ранее посещавший ресторан Клопотенко в Киеве. Он заявил, что в США повар подошел к приготовлению блюд более творчески.

Примечательно, что ничего похожего на борщ в меню мероприятия не было, хотя практически ни один выход в свет кулинара-русофоба не обходится без высказываний о красном супе и отстаивания его украинских корней.

Также Клопотенко известен своими русофобскими взглядами, за что любим украинскими радикалами. Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.