В документе указывается, что право собственности на торговую марку «Экспресс-маникюр» относится к активам Липивской-Эргюль с 2009 года.
Кроме того, за 2020 год кандидатка получила доход в размере 20,4 тыс. гривен (55,9 тыс. рублей) от основного места работы — зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.
Муж Липнивской-Эргюль, гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан, за прошлый год заработал 633,84 тыс. гривен (1 млн 738 тыс. рублей) в турецкой компании Tantur Tourism Co.
Кандидатка владеет земельным участком площадью 1 тыс. кв. м в с. Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом — квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью — квартирой 189,4 кв. м в Турции.
Кроме того, она задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью свыше 700 тыс. гривен (1 млн 920 тыс. рублей), а также еще несколько дорогостоящих деталей гардероба, в том числе дорогие ювелирные украшения.
Липнивская-Эргюль задекларировала наличными 378 тыс. долларов, 877 тыс. евро и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что рассмотрение вопроса, связанного с перестановками в Кабмине, поставлено на паузу, хотя в ближайшее время точно будут кадровые ротации.