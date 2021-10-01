Собственница торговой марки «Экспресс-маникюр» Елена Липивская-Эргюль претендует на должность вице-премьера по вопросам стратегических отраслей. Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата в Едином государственном реестре деклараций

В документе указывается, что право собственности на торговую марку «Экспресс-маникюр» относится к активам Липивской-Эргюль с 2009 года.

Кроме того, за 2020 год кандидатка получила доход в размере 20,4 тыс. гривен (55,9 тыс. рублей) от основного места работы — зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж Липнивской-Эргюль, гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан, за прошлый год заработал 633,84 тыс. гривен (1 млн 738 тыс. рублей) в турецкой компании Tantur Tourism Co.

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Кроме того, она задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью свыше 700 тыс. гривен (1 млн 920 тыс. рублей), а также еще несколько дорогостоящих деталей гардероба, в том числе дорогие ювелирные украшения.

Липнивская-Эргюль задекларировала наличными 378 тыс. долларов, 877 тыс. евро и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что рассмотрение вопроса, связанного с перестановками в Кабмине, поставлено на паузу, хотя в ближайшее время точно будут кадровые ротации.