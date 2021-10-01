Грузовые суда из Румынии и Украины вошли 30 сентября в порт Батуми, несмотря на шторм.
При этом неизвестно, прибыл ли на украинском судне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В МВД страны заявили, что официально границу он не пересекал.
Ранее Саакашвили опубликовал в Facebook билеты на самолет в Грузию на 2 октября. Утром 1 октября он снял видеоролик, в котором заявил, что уже находится в Батуми.
Также Саакашвили позвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.
Экс-президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск. Он является фигурантом ряда уголовных дел.