Накануне в порт Батуми прибыли два грузовых судна из Румынии и Украины, сообщает 1 октября Sputnik Грузия. Предположительно, на одном из них в страну мог нелегально проникнуть бывший президент Михаил Саакашвили

Грузовые суда из Румынии и Украины вошли 30 сентября в порт Батуми, несмотря на шторм.

Саакашвили позвал сторонников в Тбилиси © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили. В МВД страны заявили, что официально границу он не пересекал.

Ранее Саакашвили опубликовал в Facebook билеты на самолет в Грузию на 2 октября. Утром 1 октября он снял видеоролик, в котором заявил, что уже находится в Батуми.

Также Саакашвили позвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после парламентских выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

Экс-президент Грузии объявлен в стране во внутригосударственный розыск. Он является фигурантом ряда уголовных дел.