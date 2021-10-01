«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри "Голос60+" в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов с [женой] Мариной. Очень весело посидели!» — прокомментировал общий снимок Галкин.
Активнее всех на встрече себя вела Вайкуле, которая почти два года не виделась с Пугачевой из-за карантинных мер. Певицы тесно дружат много лет, за десятилетия у них даже сложился негласный дуэт «Дамы с дюн».
«Я пришла к даме с дюн! И от дамы с дюн тебе… У нас же сейчас диета? Поэтому — только, только диетическая пища! И цветы от Вани Урганта!» — сказала Вайкуле.
«Только пирожные! Сегодня можно!» — ответила Пугачева.
Олег Газманов тоже выложил пост о встрече, только в отличие от Галкина, показал поклонникам не только фото, но и видео, где собравшиеся отплясывали в специальной комнате замка, оборудованной сценой.