Певица Алла Пугачева и ее супруг ведущий Максим Галкин устроили званый ужин для звездного состава жюри шоу «Голос 60+». Публикация об этом 30 сентября появилась на странице Галкина в Instagram

«Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри "Голос60+" в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов с [женой] Мариной. Очень весело посидели!» — прокомментировал общий снимок Галкин.

Кличко попробовал себя в роли певца — видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я пришла к даме с дюн! И от дамы с дюн тебе… У нас же сейчас диета? Поэтому — только, только диетическая пища! И цветы от Вани Урганта!» — сказала Вайкуле.

«Только пирожные! Сегодня можно!» — ответила Пугачева.

Олег Газманов тоже выложил пост о встрече, только в отличие от Галкина, показал поклонникам не только фото, но и видео, где собравшиеся отплясывали в специальной комнате замка, оборудованной сценой.