Самым дешевым мясом на Украине признана курятина. Ее можно купить за сумму от 58 гривен (почти 160 руб.) за килограмм. И это несмотря на то, что этот вид мяса только за последний месяц подорожал на 3%, за год на 28%. Об этом 30 сентября написал MV.org.ua со ссылкой на данные Госпотребслужбы

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Второй по степени дешевизны идет свинина с средней ценой в 91,1 гривны (почти 250 руб.). Этот вид мяса за год прибавил в цене на 7%. Дешевле всего мясо свиней в Волынской области, где цена составляет 72 гривны (197 руб.), а самая дорогая — в Киевской — 157 гривен (430 руб.).

Самое дорогое мясо на Украине — говядина, она за год набрала 14%, и теперь средняя цена составляет 109,7 гривен (300 руб.). Дешевле всего говядину в стране можно купить в Житомирской области — за 76 гривен (208 руб.), а самая дорогая продукция — в Полтавской области — 165 гривен (450 руб.).