Речь идет об усредненных данных, так как стоимость курятины в разных регионах Украины не одинакова. Самую дешевую продукцию можно встретить в Хмельницкой области — от 48 гривен (130 руб.) за кило, а самые высокие цены — в Киевской области — от 68 гривен (186 руб.).
Второй по степени дешевизны идет свинина с средней ценой в 91,1 гривны (почти 250 руб.). Этот вид мяса за год прибавил в цене на 7%. Дешевле всего мясо свиней в Волынской области, где цена составляет 72 гривны (197 руб.), а самая дорогая — в Киевской — 157 гривен (430 руб.).
Самое дорогое мясо на Украине — говядина, она за год набрала 14%, и теперь средняя цена составляет 109,7 гривен (300 руб.). Дешевле всего говядину в стране можно купить в Житомирской области — за 76 гривен (208 руб.), а самая дорогая продукция — в Полтавской области — 165 гривен (450 руб.).