Мэр украинской столицы Виталий Кличко 30 сентября пришел на концерт группы «Карта світу», где вместе с коллективом исполнил песню «Одного дня я стану мэром». Видео с концерта выложил в Facebook солист коллектива Иван Марунич

«Это произошло», — подписал музыкант ролик.

История сотрудничества группы «Карта світу» и градоначальника началась еще в июне, когда музыкант выложил в сеть видео, где спел о деятельности мэра с перечислением его самых резонансных поступков и слов.

«Чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть», — звучит одна из строчек композиции.

Кличко ответил Маруничу в том же стиле, записав рифмованный ролик. Результатом этого музыкального баттла стала совместная песня «Однажды я стану мэром». В ротацию она была направлена в июле и почти сразу попала в топ лучших новинок Apple Music.