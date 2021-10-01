«Это произошло», — подписал музыкант ролик.
История сотрудничества группы «Карта світу» и градоначальника началась еще в июне, когда музыкант выложил в сеть видео, где спел о деятельности мэра с перечислением его самых резонансных поступков и слов.
«Чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть», — звучит одна из строчек композиции.
Кличко ответил Маруничу в том же стиле, записав рифмованный ролик. Результатом этого музыкального баттла стала совместная песня «Однажды я стану мэром». В ротацию она была направлена в июле и почти сразу попала в топ лучших новинок Apple Music.