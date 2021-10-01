Первая леди Украины Елена Зеленская 30 сентября в своем Instagram поздравила украинцев с Международным днем преклонного возраста

Киев: пенсионеры штурмуют Верховную Раду © Украина.ру

Зеленская рассказала, что недавно в стране презентовали «Справочник безбарьерности» — гид по корректному общению, в котором зафиксировали новые нормы безбарьерной речи. Правильно говорить, «люди старшего возраста», а не «пенсионеры», «люди пожилого возраста», а не «бабушки» и «дедушки».

«Посмотрим на тех, кто рядом с нами, иначе. Довольно часто, когда хотят кого-то обидеть, используют слово "старик", отрицая таким образом талант, опыт и силы этого человека. А они — огромные. Изменения начинаются с коммуникации. День пожилых людей напоминает нам о важном: все мы не должны забывать об уважении друг к другу», — отметила Зеленская.

В Минсоцполитики также поздравили украинцев и отметили, что мнение о том, что человек пожилого возраста ограничен в своих возможностях, является ошибочным. Наоборот — то, что может пожилой человек, редко способен сделать более молодой, ведь у первого больше опыта и терпения.

В сентябре экс-депутат Верховной Рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко пожаловался на кражу властями денег у пенсионеров. По его мнению, из-за переноса индексации пенсий с марта на декабрь каждый пенсионер потерял минимум 1 тыс. гривен (2,7 тыс. рублей). Он назвал подачками то, что в стране называют повышением пенсий.