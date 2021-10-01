Сопредседатель ОПЗЖ раскритиковал правящую партию за направление госбюджета на дороги вместо социальных целей.
«Можно сколько угодно рассказывать о том, как в Украине все хорошо, но на самом деле мы идем к катастрофе семимильными шагами, уничтожая парламентаризм в Украине», — заявил Рабинович.
При этом, по его словам, депутаты от «Слуги народа» «с наглыми рожами» рассказывают, что страна процветает.
«Рот закройте! Вы убиваете страну!» — ответил Рабинович, когда его оппонент по эфиру из «Слуги народа» стал его перебивать.
Также Рабинович рассказал, что в рабочих поездках в Харьков и Одессу он увидел, что «люди плачут, оттого что им есть нечего».
Он призвал объединиться оппозицию, особенно на юго-востоке Украины, и заявил, что готов уступить кресло сопредседателя партии ОПЗЖ представителю той партии, которая «сплотит всех против уже нынешних казнокрадов».