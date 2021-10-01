Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович обвинил депутатов президентской партии «Слуга народа» в том, что Украина движется к катастрофе. Об этом он сказал в эфире программы «Народ против» на канале «Украина-24» 30 сентября

Рабинович объяснил, почему Украину ждет «бюджет нищеты» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Можно сколько угодно рассказывать о том, как в Украине все хорошо, но на самом деле мы идем к катастрофе семимильными шагами, уничтожая парламентаризм в Украине», — заявил Рабинович.

При этом, по его словам, депутаты от «Слуги народа» «с наглыми рожами» рассказывают, что страна процветает.

«Рот закройте! Вы убиваете страну!» — ответил Рабинович, когда его оппонент по эфиру из «Слуги народа» стал его перебивать.

Также Рабинович рассказал, что в рабочих поездках в Харьков и Одессу он увидел, что «люди плачут, оттого что им есть нечего».

Он призвал объединиться оппозицию, особенно на юго-востоке Украины, и заявил, что готов уступить кресло сопредседателя партии ОПЗЖ представителю той партии, которая «сплотит всех против уже нынешних казнокрадов».