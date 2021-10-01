Украинку Викторию Щелко, на днях объявившую о победе на конкурсе красоты «Мисс Мира Plus Size-2021», обвинили во лжи и «самокоронации». Об этом 1 октября написал Showbiz.24

Вернувшись из Дубая, где проходил конкурс, Щелко устроила пресс-конференцию, где похвасталась успехом, однако вместо благодарности и поздравлений получила упреки.

«Vip-косметолог»: скуластая блогерша из Киева показала как делает уколы красоты в общественной уборной © Анастасия Покрищук/Инстаграм Мила Кузнецова написала, что Щелко не проходила национальный отбор, а значит, и представлять страну на международном конкурсе не могла. Также, по словам Кузнецовой, Щелко любить сильно приукрашивать реальность.

«Вы вообще знаете, что конкурсов красоты во всем мире много, но конкурс с приставкой "мир" пока только один!!! И я там получила победу в 2019 году как Мисс Мира плюс сайз Королева. Немножко о Щелко!!! Первый раз она себя самокороновала и поехала на мировой конкурс в 2017 году. Победу она там не получила, ей дали утешительную ленточку», — рассказала Кузнецова.

Ее слова подтвердила гендиректор украинского конкурса «Мисс и миссис plus-size. Украина» Татьяна Котелкина. Она рассказала, что раньше Щелко организовывала конкурс красоты на Украине, но потом была лишена лицензии, и теперь пытается «вернуть былое величие» с помощью новой короны, которая, уверена Котелкина, досталась Щелко не справедливо.

«Она купила. Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест — это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое — это от шести», — сказала Котелкина.

Организатор конкурса Ирина Зайцева, которая отправляла Щелко в Дубаи, ответила, что за победу ее подопечная не платила, однако конкурс, в котором она выиграла, носит другое название — «Мисс и миссис Global International World Pageant».

Сама же Виктория Щелко утверждает, что в названии титула не ошиблась.