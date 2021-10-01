Российский «Газпром» остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии. Об этом 1 октября сообщили в Facebook-группе «Оператор ГТС Украины»

Юшков объяснил, что будет, если «Газпром» сейчас увеличит транзит через Украину © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон подчеркнул, что украинская сторона ни разу в течение десятилетий транспортировки газа не нарушала своих обязательств перед Венгрией.

В начале недели Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии. 28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта. 29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.