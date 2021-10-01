Отмечается, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки.
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон подчеркнул, что украинская сторона ни разу в течение десятилетий транспортировки газа не нарушала своих обязательств перед Венгрией.
В начале недели Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии. 28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта. 29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.