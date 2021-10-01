За всю историю: одесситы выбрали лучшего мэра

Труханова лучшим градоначальником назвали 47% опрошенных, тогда как все остальные мэры набрали значительно меньше голосов. Второе место — у Эдуарда Гурвица с 17%, дальше следует Руслан Боделан, у него 6% сторонников, а, например, Алексей Костусев набрал лишь 2% голосов.
Социологи также поинтересовались у одесситов, за кого бы они проголосовали, если бы выборы были в ближайшие выходные. И здесь Труханов сохранил лидерство, получив 40,7% голосов опрошенных. За Дмитрия Голубова были бы готовы отдать свой голос 8,7% респондентов, а за Николая Скорика — 7,9%, за Сергея Кивалова — 6,3%, а за Гурвица — 6,1%.