За всю историю: одесситы выбрали лучшего мэра

Почти половина одесситов считает действующего главу города Геннадия Труханова лучшим мэром за всю историю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на днях Украинским институтом будущего

Труханова лучшим градоначальником назвали 47% опрошенных, тогда как все остальные мэры набрали значительно меньше голосов. Второе место — у Эдуарда Гурвица с 17%, дальше следует Руслан Боделан, у него 6% сторонников, а, например, Алексей Костусев набрал лишь 2% голосов.