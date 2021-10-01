Решение не голосовать за отставку Разумкова приняли на заседании Стратегического совета ОПЗЖ.
«Хотя я считаю это решение печальным, потому что он такой же член "зеленой команды", как и все остальные "слуги", которые завели нашу страну в тупик», — заявил Рабинович.
По его словам, «лучше бы они («слуги» и Разумков — ред.) вцепились и съели друг друга раньше».
Ранее глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты из СН начали сбор подписей за его отстранение.