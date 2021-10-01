Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом 1 октября написал «ГлавРед»

«Вы же наблюдали, что в последние недели случалось, когда мы начали принимать закон об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война"», — сказал Арахамия.

Разумков решился на политическое самоубийство - Арестович © Facebook, Верховна Рада України

«Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со "Слугой народа", он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров», — добавил глава фракции.

В четверг утром, 30 сентября, стало известно о том, что Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента. Сам Разумков назвал это событие отражением «полной узурпации власти» и уточнил, что решение об отставке продавливают из-за его несогласия с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.

Почти сразу на произошедшее отреагировали представители двух фракций Рады — «Голоса» и «Европейской солидарности», заявив, что не будут голосовать за отставку Разумкова. Попытку сместить председателя с поста они назвали личной расправой президента Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров отреагировал на это обвинение, сказав, что президент «не причастен к сбору подписей».

Несколько недель назад Разумков направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию, что Арахамия оценил как желание «сбить» принятие закона. Лидер фракции напомнил, что ранее председатель парламента не делал того же самого, например, с законом о местном референдуме.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году, с 2002-го участвовать в его работе комиссии могут и страны, не входящие в Совет.