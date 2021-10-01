«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он.
Он также выложил видеозапись из Батуми, где на грузинском языке призвал граждан идти на выборы. Он заверил, что поставил на карту все: свое здоровье и жизнь, и надеется на граждан Грузии.
В то же время в пресс-службе партии Саакашвили заявили РИА Новости, что пока не могут официально подтвердить сообщения о его приезде в Грузию, информация уточняется.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.