Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили 1 октября сообщил на своей странице в Facebook, что уже находится на родине

Михаил Саакашвили: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он также выложил видеозапись из Батуми, где на грузинском языке призвал граждан идти на выборы. Он заверил, что поставил на карту все: свое здоровье и жизнь, и надеется на граждан Грузии.

В то же время в пресс-службе партии Саакашвили заявили РИА Новости, что пока не могут официально подтвердить сообщения о его приезде в Грузию, информация уточняется.

Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.