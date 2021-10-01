Украина фактически «проспала» долгосрочную сделку по газу российского «Газпрома» и Венгрии, поэтому теперь не только потеряет деньги, но и рискует оставить своих граждан без тепла грядущей зимой. Об этом на днях написало украинское издание «Главред»

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

Эксперт-международник Тарас Чорновил отметил, что о потенциальном новом контракте «Газпрома» и Венгрии было известно еще в прошлом году. Информация о том, что предыдущий долгосрочный контракт истекает в 2021 году была открытой. Однако МИД Украины и в частности его глава Дмитрий Кулеба, подняли шум лишь после того, как появились известия об уже подписанном новом соглашении. Киев просто «проспал» этот договор. По мнению политолога, после подобных вещей министр вполне мог бы отправиться в отставку.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский в свою очередь отметил, что между Украиной и Венгрией еще недавно существовала точка «виртуального реверса». До половины импортного газа Венгрии якобы заходило на территорию Украины. Теперь этой точки нет, поэтому Киеву следует приготовиться к дефициту порядка четырех миллиардов «кубов» газа.

Однако, после того как украинская ГТС лишилась российского транзита, продолжил специалист, трубы фактически испытывают физический дефицит в газе. Из-за нового контракта Венгрии, Украина лишилась и виртуального реверса. Чтобы поддерживать работоспособность ГТС в трубах должен быть газ, а значит, его придется закупать. Учитывая, что у Украины нет долгосрочных контрактов, его придется покупать на бирже, а там цены доходят до 1000 долларов за тысячу кубов.

Землянский приходит к выводу, что единственный выход для Киева — сотрудничество с Россией. Если Украина пойдет на принцип, придется сокращать потребление в самый разгар отопительного сезона.

Сделка «Газпрома» и Венгрии заключена 27 сентября и рассчитана на 15 лет. Согласно контракту, Москва будет поставлять Будапешту до 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. Как только появилась информация о новом соглашении двух стран, Украина тут же выразила свой протест, обвинив Венгрию в «политических решениях, продиктованных Кремлем».