Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович 30 сентября в интервью YouTube-каналу Politka-live выразил сомнение в том, что Россия может использовать ядерное оружие против Украины

Арестович: Путин может остановить войну одним звонком © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», — сказал Арестович.

Арестович, который также является спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), ранее заявил, что Киев рассматривает вопрос привлечения миротворческого контингента на линию разграничения в Донбассе, однако для этого в организации, отправляющей миротворцев, должен быть достигнут консенсус. При этом он усомнился в том, что Россия согласится допустить в Донбасс миротворцев.