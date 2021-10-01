Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 сентября в своем Twitter написал, что уверен в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кулеба выразил уверенность, что Россия будет привлечена к ответственности, «сколько бы времени это не заняло». По его словам, данное дело является важным не только для Украины, но и для всего мира.

В ноябре 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». Суда пересекли границу, не отреагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил о военной агрессии со стороны Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году.

Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной.